Christian Lindner (FDP).

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

FDP-Chef Christian Lindner hat das schlechte Wahlergebnis seiner Partei in Hamburg als Zeichen des Vertrauensverlusts nach den Turbulenzen in Thüringen gewertet. Die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten habe die Wahlkämpfer in Hamburg in eine "ganz schwierige Lage" gebracht, sagte Lindner im ZDF.



Die Wähler seien "zu Recht irritiert", räumte er ein. Das Vertrauen müsse erst noch wachsen.