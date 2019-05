Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich für eine sachliche Diskussion mit den jugendlichen Klimaaktivisten von "Fridays for Future" ausgesprochen. Wer junge Menschen in ihrem Protest ernst nehme, müsse sich mit ihren Anliegen beschäftigen und auch fachlichen Widerstand entgegensetzen, sagte er.



So sei etwa die Forderung, 180 Euro pro Tonne CO2-Ausstoß zu verlangen, zu hoch und unnötig. Die FDP stelle die Klimaschutzziele nicht infrage. Aber um sie umzusetzen, bedürfe es einer "starken Wirtschaft".