Unangefochten: Christian Lindner bei der FDP Quelle: dpa

Was ist bloß in die FDP gefahren? Immer war Verlass auf die Streitlust der Liberalen, nie bedurfte es vertiefter Anstrengungen, um unter den Freien Demokraten jene kritischen Geister zu beschwören, die zuverlässig und mit erprobter Süffisanz der eigenen Parteiführung die Leviten lasen. Doch keine Spur mehr davon: Selbst Wolfgang Kubicki, jahrelang vielgeliebte Nervensäge aus dem Norden, hält sich strikt an die Parteidisziplin. Kein hämisches Gemurmel dringt vor dem Parteitag in Berlin aus Kreis- und Landesverbänden, niemand in der Fraktion lästert über den Parteichef, niemand grummelt.