FDP-Chef Christian Lindner hält in Thüringen eine Regierungszusammenarbeit mit der Linken und der AfD für ausgeschlossen. Beide Parteien würden die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland verändern wollen.



Gleichzeitig zeigte er sich stolz über den eigenen Erfolg. Nach zehn Jahren habe es seine Partei möglicherweise wieder in einen ostdeutschen Landtag geschafft. "Und das bestätigt unseren Kurs, den wir in der Bundespartei eingeschlagen haben", sagte Lindner im ZDF.