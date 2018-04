Hintergrund ist die jüngste Entscheidung der französischen Regierung, dass ab dem kommenden Jahr in unserem Nachbarland die Schulpflicht bereits ab drei statt ab sechs Jahren gelten wird - gemeint ist der Besuch der dem deutschen Kindergarten vergleichbaren "École maternelle". Ziel ist es, mögliche Sprachschwierigkeiten zu mindern. Außerdem sollen die Kinder das soziale Miteinander lernen.



Beer sagte dazu, hierzulande sei eine derartige Pflicht überflüssig, denn die allermeisten Kinder über drei Jahre besuchten bereits einen Kindergarten - und im letzten Kindergartenjahr liege die Quote bei fast 100 Prozent. Zum Mangel an Kindergartenplätzen in vielen deutschen Regionen sagte die frühere hessische Kultusministerin der dpa, die Städte und Gemeinden müssten sich - auch weil in Deutschland wieder mehr Kinder zur Welt kommen - auf diese wichtige Zukunftsaufgabe konzentrieren und "entschlossen dafür sorgen, daß es genügend Plätze gibt". Da sei auch der Bund gefragt, sagte sie.