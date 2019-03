Die Liberalen im Bundestag wollen "zehn Forderungen für ein starkes Europa" formulieren. Welche das sind und was in einem FDP-Europapapier am Ende genau stehen soll, darüber herrscht bisher offiziell Stillschweigen. Die grobe Richtung aber lässt sich erkennen, bewährte Dauerbrenner liberaler Programmatik dürften auch beim Thema Europa nicht fehlen: Weniger Bürokratie etwa und eine Europäische Union, die sich wieder mehr um die eigentlichen Zukunftsfragen kümmert und die sich nicht in einem ermüdenden Klein-Klein verzettelt, das die Bürger mehr nervt als begeistert. Ganz gewiss wird die FDP Impulse für bessere Forschung und mehr Innovation verlangen, schon damit sich in der Europäischen Union wieder mehr wirtschaftliche Dynamik entfalten könne.