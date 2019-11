Forderungen nach einem höheren Mindestlohn, damit auch die Einzahlungen in die Rentenkasse höher ausfallen, lehnt Teuteberg ab. "Wir sind grundsätzlich dafür, dass es natürlich gute Löhne geben soll, aber dafür gibt es in Deutschland die bewährte Tarifautonomie", betont sie. Der Mindestlohn müsse "einerseits eine Untergrenze bilden", dürfe aber auch den "Schwächsten am Arbeitsmarkt den Einstieg nicht verbauen", so die FDP-Politikerin. Der Mindestlohn sei zudem "nicht das richtige Instrument, um Altersarmut zu verhindern", sagt sie.