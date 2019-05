Dennoch stößt die Lebensführung etwa von Homosexuellen noch immer auf Vorbehalte, was sich in rechtlicher und sozialer Diskriminierung niederschlägt. Aus dem Gesetzentwurf

Die Antragsteller erkennen an, dass sich die rechtliche Situation von Lesben, Schwulen und Bisexuellen in den vergangenen Jahren stark verbessert habe. So verbiete das europäische Recht eine Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung. Auch mehrere Landesverfassungen enthielten ein Verbot der Diskriminierung.



"Dennoch stößt die Lebensführung etwa von Homosexuellen noch immer auf Vorbehalte, was sich in rechtlicher und sozialer Diskriminierung niederschlägt", heißt es in dem Gesetzentwurf. Diese reichten von "sozialem Boykott bis zur Verächtlichmachung, von rechtlicher Benachteiligung bis zu offener Gewalt". Zugleich heben die drei Oppositionsparteien hervor, das allgemeine Diskriminierungsverbot biete keinen ausreichenden Schutz.