Ich bin mehr das mittelalte Kaliber, dafür aber schlacht- und aufbauerfahren. Nicola Beer

Beer reagierte damit auf einen Bericht des "Spiegel". Darin wirft eine Eurpoaabgeordnete Beer und ihrem Ehemann versuchte Einflussnahme im Sinne der Regierung Orbans vor, Dies bestreitet die FDP-Politikerin jedoch. Die Orban-Regierung steht international in der Kritik- ihr wird die Verletzung von EU-Grundwerten vorgeworfen.



In ihrer kurzen Bewerbungsrede wurde die 49-jährige Juristin auch persönlich: "Ich bin mehr das mittelalte Kaliber, dafür aber schlacht- und aufbauerfahren." Für ihre Kandidatur gebe es sechs Gründe, sagte Beer, und zählte die Namen ihrer Kinder und der Kinder auf, die ihr Mann mit in die Ehe gebracht hatte.