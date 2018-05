Frau Merkel, sagen Sie, was Sie für richtig halten, wovon Sie in der Europafrage überzeugt sind - und kämpfen Sie dafür FDP-Chef Christian Lindner

Mit Kanzlerin Merkel geht er scharf ins Gericht. Er sei nicht die Zeit für eine Politik des Ja, Nein oder Vielleicht. Leadership sei jetzt gefragt und nicht Zögerlichkeit und Führungsschwäche, wie er sie bei Angela Merkel ausmacht. "Frau Merkel, sagen Sie, was Sie für richtig halten, wovon Sie in der Europafrage überzeugt sind - und kämpfen Sie dafür", ruft Lindner in den Saal. Und noch etwas regt ihn auf: So sei Macron in den USA pompös empfangen, dagegen Merkel mit Wasser und Brot abgespeist worden.



Beim parteiinternen Konflikt um die EU-Sanktionen gegen Russland zeigt sich Christian Lindner betont gelassen. Vize Kubicki will den schrittweisen Abbau der Sanktionen, Lindner will das nicht. Die Meinungsunterschiede müsse man aber als Stärke verstehen. "Niemand, der hier eine am Ende unterlegene Meinung bei was auch immer vertritt, ist danach beschädigt. Durch solche Spekulationen lassen wir uns die Freude an der Kontroverse nicht nehmen." Auch Kubicki applaudiert.