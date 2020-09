Blick auf die Staatskanzlei in Erfurt.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) will sein gerade erst erworbenes Amt wieder zur Verfügung stellen."Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. Die FDP-Fraktion hat dafür eine Auflösung des Thüringer Landtages vorgeschlagen.



Kemmerich hatte sich am Mittwoch auch dank der Stimmen der AfD knapp gegen den amtierenden Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.