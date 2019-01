Die Liberalen ziehen mit ihrer Generalsekretärin Nicola Beer in den Europawahlkampf. Auf dem Parteitag der FDP am Sonntag in Berlin wurde die 49-Jährige mit knapp 86 Prozent für den Posten gewählt. Die Delegierten verabschiedeten am Abend einstimmig das Wahlprogramm, in dem die FDP für eine grundlegende Erneuerung der EU wirbt. Bei der Europawahl vor gut fünf Jahren erreichten die Freien Demokraten lediglich 3,4 Prozent der Stimmen in Deutschland. Das will die FDP in diesem Jahr ändern. Ihr Ziel ist, die EU handlungsfähiger zu machen.