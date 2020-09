ICE-Bahnhof am Flughafen Frankfurt. Archivbild

Quelle: picture alliance / dpa

Flughäfen in Deutschland sind aus Sicht der FDP nur ungenügend direkt mit Fernzügen zu erreichen. Die Forderung, statt Zubringerflügen die Bahn zu nutzen, laufe wegen der schlechten generellen Anbindung und der Unzuverlässigkeit vieler Züge ins Leere, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Torsten Herbst.



An den vier Flughafenbahnhöfen mit Anschluss ans ICE- und IC-Netz in Frankfurt, Düsseldorf, Köln/Bonn und Leipzig/Halle sank die Zahl der Fernzughalte 2019 nach Angaben der Bundesregierung um rund 3.000 auf 79.800.