Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition treten nach Ansicht des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki bislang völlig auf der Stelle. "Wir sind Jamaika genauso fern wie am Anfang, jedenfalls in der Sache", sagte Kubicki am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Es habe sich persönlich ein bisschen was getan, das mache Hoffnung. "Aber wir sind in der Sache definitiv noch keinen wirklichen Schritt vorangekommen", sagte Kubicki.