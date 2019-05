Auf vielen Posten sind dieselben Gesichter wie bisher zu erwarten: Kubicki, Suding, Sitta. Sie gelten als gesetzt. Proporz zählt. Wo kommt jemand her, und wie bekannt ist er? Linda Teuteberg wurde von Lindner als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Spannend wird, wie viel Rückhalt die Partei ihr gibt. Und: wie viele Frauen es ins Präsidium schaffen. Die FDP leidet an ihrem geringen Anteil an Frauen - nur um die 20 Prozent der Mitglieder sind weiblich. Eine Quote soll es definitiv nicht geben. Aber es gibt einige Anträge, die sich auf Frauen beziehen. So soll die Lohnlücke geschlossen werden zwischen Männern und Frauen. Mehr Frauen in Führungspositionen. Familien würde auch die Idee freuen, Haushaltshilfen, Pflegekräfte und Kinderbetreuung zu 100 Prozent von der Einkommenssteuer absetzen zu können.