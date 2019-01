In dieser Lage übernahm Nicola Beer das Amt der FDP-Generalsekretärin. Beer gilt als Strategin; in stiller und beharrlicher Arbeit stellte sie die Partei in der Phase der außerparlamentarischen Opposition programmatisch neu auf. Sie gehört deshalb - ebenso wie Christian Lindner und Marco Buschmann, zu den Wegbereitern des FDP-Comebacks im Bundestag. Beer, deren politische Karriere in Hessen begonnen hat, diente während der schwarz-gelben Koalition in Wiesbaden als Kultusministerin. In den vergangenen Jahren wirkte sie eher in die Partei hinein, heute stellt sie sich als Spitzenkandidatin für die Europawahl dem Votum der Delegierten - und rückt mit der Nominierung sogleich ins Fadenkreuz einiger Medien.