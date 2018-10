Die Mitglieder der FDP sind recht optimistisch nach den ersten Zahlen in Hessen. ZDF-Reporter Dominik Lessmeister berichtet von der Wahlparty: "Die FDP, das ist klar, will in die Regierung in Hessen, und sie hat die Möglichkeit dazu."



Der Bundesvorsitzende Christian Lindner sagte im ZDF: "Wir stehen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, Regierungsbeteiligung anzugehen." Es sei der FDP "heilig geworden, dass das, was wir gesagt haben vor der Wahl, nach der Wahl auch umgesetzt wird".