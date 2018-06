Händler auf dem Parkett der New Yorker Börse. Archivbild Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben gegen Handelsende jeden Optimismus vermissen lassen. Der Dow Jones schloss daher den Handelstag 1,50 Prozent tiefer bei 25.029,20 Punkten.



Die Februar-Bilanz fällt mit minus 4,3 Prozent sehr schwach aus. Es ist zudem der erste Monatsverlust seit März 2017. Hauptgrund für das schwache Abschneiden ist die Furcht vor steigenden Zinsen. Erst am Dienstag hatte der neue US-Notenbankchef Jerome Powell weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt.