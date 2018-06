Dennoch: Den von Yellen eingeschlagenen Weg will die Fed - Stand gestern - weiter gehen. Denn im Statement des Offenmarktausschusses der Fed heißt es: "Der Ausschuss erwartet, dass die wirtschaftlichen Bedingungen sich in einer Weise entwickeln werden, die weitere moderate Erhöhungen bei der Federal Funds Rate rechtfertigen wird", sprich: Die Zinsen können schon im März weiter steigen. Damit wirkt Janet Yellens Amtszeit noch ein wenig über ihren Abgang hinaus. Am Wochenende wird die mächtigste Notenbankerin der Welt den Stab an ihren Nachfolger, Jerome Powell, übergeben - einen vom US-Präsidenten Donald Trump favorisierter Kandidat.