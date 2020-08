Serena Williams spielt für den guten Zweck. Archivbild

Quelle: Chris Symes/Photosport/dpa

Die Tennis-Superstars Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams werden eine Woche vor den Australian Open Spenden für die Opfer der verheerenden Buschbrände sammeln. Wie Tennis Australia mitteilte, sollen am 15. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne Charity-Matches stattfinden.



Neben den drei Aushängeschildern werden Japans Starspielerin Naomi Osaka, die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, Lokalmatador Nick Kyrgios und der griechische Jungstar Stefanos Tsitsipas aufschlagen.