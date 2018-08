Es fehlt an Lehrern, Kindergärtnern, Altenpflegern, IT-Spezialisten, Personal in Bauberufen, in der Metall- und Elektroindustrie, um nur die wichtigsten Branchen zu nennen. Und nachweislich gibt es Gründe dafür. Am Bau sind es vor allem die niedrigen Zinsen, die einen Eigenheimboom ausgelöst haben. In der Pflege schafft die Alterung der Gesellschaft den steigenden Bedarf. Aber richtig ist natürlich auch, dass die Anforderungen ans Personal gestiegen sind. Wer heute einen Bauberuf erlernt, muss sich mit neuen Materialien, mit Umweltschutz beschäftigen. Wer sich mit Heiztechnik befasst, muss sich auch für Solarsysteme interessieren.



Und wer mehr verlangt, der muss auch bereit sein, mehr zu bezahlen. Dass das längst passiert, zeigt die Praxis: Examinierte Altenpfleger oder Altenpflegerinnen verdienen beispielsweise in Baden Württemberg rund 3.000 Euro brutto, in Sachsen aber nur 2.200 Euro, schaut man in die Entgeltliste der Bundesagentur für Arbeit. Ein ähnliches Bild gibt es beim Anlagenmechaniker im Sanitär-Heizungsbau. Baden Württemberg zahlt im Schnitt 3.280 Euro, in Thüringen verdienen dieselben Fachleute knapp 2.200 Euro. Es zeichnet sich also ab, dass vor allem wirtschaftsschwächere Regionen diesen Fachkräftemangel zu spüren bekommen. Und dass höhere Löhne in der Tat ein wirksames Mittel im Kampf gegen den Mangel sind.