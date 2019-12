Abgelehnte Asylbewerber bei einer Sammelabschiebung.

Quelle: Daniel Maurer/dpa

Bundespolizeipräsident Dieter Romann bemängelt fehlende Abschiebehaftplätze. "Gemessen an den rund 248.000 ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen sind die 577 Abschiebehaftplätze, die es in den Ländern gibt, viel zu wenig", sagte Romann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Allerdings kann ein erheblicher Teil gar nicht aus Deutschland abgeschoben werden. Innenpolitiker beklagen immer wieder, dass Abschiebeflüge nicht ausgelastet sind, weil Abzuschiebende am geplanten Tag nicht aufzufinden sind.