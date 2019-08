Laut Deutschem Lehrerverband fehlen im neuen Schuljahr bundesweit mehr ausgebildete Lehrkräfte. Demnach werden rund 15.000 Lehrerstellen nicht besetzt sein, das sind rund 5.000 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres 2018. Darüber hinaus werden dem Lehrerverband zufolge 40.000 Stellen mit weniger qualifizierten Kräften wie Studenten und Quereinsteigern oder durch den Einsatz pensionierter Lehrer besetzt. Damit fehlten bundesweit faktisch 55.000 Lehrkräfte. "Das entspricht etwa sieben bis acht Prozent aller Lehrerstellen", sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger.



Nach Angaben der Gewerkschaft GWE sind Grundschulen am stärksten betroffen, aber auch an Gemeinschaftsschulen und beruflichen Schulen herrsche großer Lehrkräftemangel. Während es in Fächern wie Sport, Religion oder Kunst schon immer schwierig gewesen sei, geeignete Bewerber zu finden, fehlten nun zunehmend Lehrer für Deutsch, Mathematik und die Naturwissenschaften. Auf dem Land sei die Situation in der Regel dramatischer als in den Städten. Zudem sei der Osten stärker betroffen. An Gymnasien gebe es dagegen in einigen Bundesländern sogar noch einen Überhang an Lehrkräften. Die Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern kann nach Einschätzung der GEW allenfalls eine Notlösung sein - auch wenn viele dieser Kollegen gute Arbeit leisteten.



