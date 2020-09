Ministerpräsident Bodo Ramelow fehlen die Mehrheiten. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Rot-Rot-Grün in Thüringen will trotz fehlender Mehrheit weiter zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich in Erfurt die Parteispitzen von Linke, SPD und Grüne nach der Landtagswahl. "Wir haben heute deutlich gemacht, dass Rot-Rot-Grün zusammensteht", sagte SPDLandeschef Wolfgang Tiefensee.



"Auch wir als Grüne betrachten die Tatsache, dass die Linke als stärkste Partei gewählt ist, als Auftrag, Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu wählen", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).