Ex-Kanzler Schröder kritisiert Nahles heftig. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der frühere Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder hat deutliche Kritik an SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles geäußert. In einem "Spiegel"-Interview sprach Schröder Nahles indirekt die Fähigkeit ab, die SPD in die nächste Bundestagswahl zu führen. Ein Kanzlerkandidat müsse ökonomische Kompetenz haben, betonte er.



Auf die Frage, ob Nahles über diese Kompetenz verfüge, sagte Schröder: "Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten."