Seehofer reagiert auf Kritik an ihm. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Vor allem den Vorwurf, ihm fehle es an Mitgefühl, will er nicht auf sich sitzen lassen. Der CSU-Chef betonte, er habe am Sonntag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen, dass Deutschland 50 gerettete Bootsflüchtlinge aufnimmt.



"Das trägt meine Unterschrift. Ich rede darüber nicht jeden Tag, wenn ich wieder einmal beurteilt werde, was mir alles an menschlichen Eigenschaften fehlt", sagte Seehofer.