Ein Vakuum unter dem Gebäude ließ Kölns Stadtarchiv einstürzen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein Fehler bei den U-Bahnarbeiten hat laut Staatsanwaltschaft den Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor neun Jahren ausgelöst. Ein riesiger Gesteinsblock habe sich nicht entfernen lassen, das Hindernis blieb vor Ort.



In der Wand der U-Bahn-Haltestelle entstand dadurch ein Loch, eine sogenannte Erdplombe. Durch diese Fehlstelle seien am Tag des Einsturzes große Mengen Sand und Kies in die Baustelle hineingebrochen. Unter dem Archiv sei dadurch ein Vakuum entstanden, wodurch es eingestürzt sei.