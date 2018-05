Koch: Bei berechtigter Kritik in Teilen ist die Sache so einfach nicht. Vor allem war man in den vergangenen 15 Jahren damit beschäftigt, die feinstaubrelevanten Partikelemissionen zu eliminieren. Der Partikelfilter ist bis heute eine der größten Herausforderungen, und das haben die Techniker eindrücklich gelöst. Die Diskussion, der Diesel sei an der Feinstaubsituation schuld, ist daher total verfehlt. Der Preis war allerdings ein erhöhter Ausstoß an NO2. Dazu muss man wissen: Der Ruß, der sich in den Partikelfiltern sammelt, muss verbrennen, um den Filter nicht zu verstopfen. Das funktionierte aber nur bei hohen Abgastemperaturen von 600 Grad Celsius - mit großen Nachteilen erreichbar - oder eben mit hohen NO2-Emissionen. Man hatte also ein Problem Ruß beziehungsweise Feinstaub gelöst, jedoch die technisch resultierende Notwendigkeit hoher NOx-Emissionen nicht schnell genug ebenfalls in den Griff bekommen.