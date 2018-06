Amtsträger, die qua Beruf Gefahren abwehren - also etwa professionelle Feuerwehrleute, seien in der Regel für solche Situationen ausgebildet und vorbereitet, argumentierten die Karlsruher Richter in ihrer Begrüdnung. Das Risiko von Fehlentscheidungen sei daher viel geringer als bei anderen Personen. Außerdem seien öffentliche Institutionen finanziell besser abgesichert als Privatleute.