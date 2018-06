Die Diesel-Affäre sorgt weiter für mächtig Wirbel. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Bernhard Mattes, Chef des Automobilverbands VDA, fordert reinen Tisch in der Diesel-Affäre. Die Branche müsse "Fehler der Vergangenheit aufarbeiten", sagte er vor dem zweiten Treffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Daimler-Chef Dieter Zetsche der "Süddeutschen Zeitung".



"Ich verstehe, dass der Bundesverkehrsminister Klarheit will. Das ist auch unser Interesse", so Mattes weiter. Im Fall der Abgas-Vorwürfe gegen Daimler sollen heute konkrete Zahlen auf den Tisch kommen.