In Großbritannien rollen Züge von National Express bereits seit mehr als 40 Jahren, seit Ende 2015 ist eine Tochterfirma auch in NRW aktiv. Auf zwei Verbindungen - dem RE 7 (Rhein-Münsterland-Express) sowie dem RB 48 (Rhein-Wupper-Bahn) - befördert National Express nach eigenen Angaben insgesamt etwa 20 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Damit ist es das einzige private Unternehmen im Schienenpersonen-Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen.



Ab 2019 werden zudem drei Linien des Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Betrieb genommen. Derzeit fahren 35 Elektrotriebzüge des Typs Talent 2 vom Zugbauer Bombardier auf den beiden RE-Linien. Bei den eingesetzten Wagen handele es sich um "hochmoderne Züge". An den Standorten Köln und Düsseldorf beschäftigt das Unternehmen insgesamt 150 Mitarbeiter.