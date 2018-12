Mats Hummels und Chicharito

Quelle: dpa

Titelverteidiger Deutschland ist mit einer unerwarteten Niederlage gegen Mexiko in die WM gestartet und muss nach dem schwachen Auftritt um den Einzug in die K.o.-Runde fürchten. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unterlag 0:1 (0:1) gegen die Mittelamerikaner. Hirving Lozano (35.) erzielte den entscheidenden Treffer für Mexiko.



Es war erst die zweite Niederlage einer deutschen Mannschaft in ihrem ersten WM-Spiel. 1982 verlor das DFB-Team 1:2 gegen Algerien.