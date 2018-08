Die Soul-Legende Aretha Franklin wurde öffentlich aufgebahrt. Quelle: Paul Sancya/Pool AP/dpa

Zwei Wochen nach dem Tod von Aretha Franklin haben sich Prominente in Detroit zum Gottesdienst für die gefeierte Soulsängerin versammelt. Darunter waren Musiker wie Stevie Wonder und Chaka Khan sowie der frühere US-Präsident Bill Clinton und Talkmasterin Oprah Winfrey. Franklin und ihr Hit "Respect" galten als wichtige Symbole der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA.



Die gefeierte Sängerin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.