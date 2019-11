Die friedliche Revolution ist ein einzigartiges Ereignis gewesen. "Mauerfall" oder "Wende" - diese Worte treffen nicht das, was sich im Herbst '89 in der DDR ereignete. Sie sind passiv, vernachlässigen Mut, Engagement und Entschlossenheit tausender Frauen und Männer in der DDR. Menschen standen auf, um eine scheinbar festgefügte Welt aus den Angeln zu heben. Es waren Menschen wie ich, aber ich war nicht unter ihnen. Auch wenn ich das heute gern schreiben würde. Sie organisierten sich ohne WhatsApp und Co.