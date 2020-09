Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee während der Eröffnung.

Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Mit dem Einzug der 144 Debütantenpaare ist der Opernball in Wien eröffnet worden. Mehr als 5.000 Gäste verfolgen das festliche Spektakel. Unter den Debütanten ist erstmals auch ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar, das aus Baden-Württemberg angereist war.



Der Ball gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt in Österreich. Für das Event wird die Staatsoper binnen 30 Stunden in einen riesigen Tanzsaal umgebaut. Die Tickets für das stets ausverkaufte Ereignis kosten zwischen 315 Euro und bis zu 23.600 Euro für eine Loge.