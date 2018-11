Im Wald von Compiègne nordöstlich von Paris hat in der deutsch-französischen Geschichte gleichmal zweimal Bedeutung erlangt: Am 11. November 1918 unterzeichneten die Deutschen dort mit den Alliierten in einem Eisenbahnwaggon den Waffenstillstand. In dem Waggon hatte der alliierte Oberkommandeur Ferdinand Foch den Deutschen 1918 die Friedensbedingungen überbracht - was in Deutschland von vielen als Schmach bezeichnet wurde.



Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 ließ Adolf Hitler denselben Waggon auf die Lichtung schaffen und diktierte den Franzosen dort am 22. Juni persönlich die Kapitulation - eine Vergeltung, welche Frankreich demütigen sollte.



Heute ist die Wald-Lichtung von Rethondes ein Gedenkort. Im Museum ist ein Nachbau des Waggons zu sehen, dort wollen sich Merkel und Macron ins Goldene Buch eintrugen. Der historische Eisenbahnwagen war von den Nazis nach Deutschland gebracht und im Zweiten Weltkrieg zerstört worden.



Aus Macrons Umfeld hieß es, der "Ort der Revanche" werde durch den gemeinsamen Besuch mit Merkel zum Ort der "allerletzten Versöhnung" zwischen beiden Ländern.



