Der Tokio Tower ist zum chinesischen Neujahrsfest rot beleuchtet.

Quelle: Du Xiaoyi/XinHua/dpa

Die Chinesen haben das "Jahr des Schweines" begrüßt. Nach dem traditionellen Mondkalender beginnt in China in der Nacht zum Dienstag (17.00 Uhr MEZ) das neue Jahr. Um das Fest mit ihren Familien zu feiern, sind einige hundert Millionen Chinesen in ihre Heimatdörfer gereist. Die Reisewelle wird als "größte jährliche Völkerwanderung der Welt" beschrieben.



Wer den Wahrsagern glaubt, kann mit einem guten Jahr rechnen. Das "Jahr des Schweines" verspricht gutes Gelingen und Erfolg.