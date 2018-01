Marco Bünte glaubt, dass die Repressionen vor allem die Thronfolge und das Königshaus in dem "durch und durch feudalen System" Thailands absichern sollen. Denn das Königshaus habe die Eliten mit ihren unterschiedlichen Interessen stets zusammengehalten, so Korff. Ob das Maha Vajiralongkorn, Sohn und Nachfolger des 2016 verstorbenen Königs Bhumibol, leisten kann, ist offen. Er ist längst nicht so beliebt wie sein Vater. Das kann er einerseits auch nicht sein, weil sein Vater immerhin sieben Jahrzehnte auf dem Thron saß und für viele Thais Gutes bewirkte - so jedenfalls steht es in der Geschichtsschreibung des Palastes.