Verlauf der Berliner Mauer im Bundestag.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Deutschland feiert den Fall der Mauer vor 30 Jahren und erinnert an die friedliche Revolution. In der Hauptstadt werden zu einem zentralen Gedenken am Samstag viele prominente Gäste zu mehreren Veranstaltungen erwartet.



Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben eine gemeinsame Feierstunde mit ihren Länderchefs geplant. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird im bayerischen Hof erwartet. Hessen und Thüringen feiern ein Bürgerfest.