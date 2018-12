Wittmann: Irgendwann kommen wir in eine Routine im Erwachsenenalter und stellen fest, dass wir 30 Jahre im selben Unternehmen sind, 30 Jahre am selben Ort leben. Da können sich gar nicht mehr so viele Erinnerungsmomente aufbauen. Das verkürzt uns Leben dann im Gedächtnis quasi, aber davon hängt auch unser Zeitgefühl über vergangene Zeiträume ab. Das ist die Begründung. Neuartigkeit nimmt ab. Wir haben nicht mehr so viel neuartiges, emotionales, überraschendes in unserem Leben und das verkürzt die Zeit.



heute.de: Kann man was dagegen tun?



Wittmann: Ein bisschen melancholisch muss man schon gestimmt sein. Diese totale Neuartigkeit: das erste Bier, der erste Kuss, das erste Mal ohne Eltern in die Ferien, das Elternhaus verlassen, in eine neue Stadt ziehen – das sind alles Dinge, die man so im Erwachsenenalter gar nicht mehr wiederholen kann. Auch wenn ich sage, ich mache Urlaub immer in einem neuen Land. Irgendwann ist man eben zum 20. Mal in einem neuen Land. Eine Erstmaligkeit werden wir nicht wieder erreichen. Aber in Maßen kann man durchaus sagen: "Ich muss mich immer wieder neu positionieren, ich muss immer wieder offen sein für Neues, muss versuchen mich aus der Routine auszuklinken und neue Sachen machen." Vielleicht etwas neues Lernen, oder beruflich etwas ganz Neues machen. Andere Wege finden. Dann hat das den gewissen Effekt, dass die Zeit durchaus länger werden kann.