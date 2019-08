Drohnen und Flugzeuge (Symbolbild).

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die EU-Kommission hat angesichts der rasanten technologischen Entwicklung vor einem Drohneneinsatz für Terrorzwecke gewarnt. "Drohnen werden immer leistungsstärker und smarter, was sie immer attraktiver macht für eine legitime Nutzung, aber auch für feindselige Akte", sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King der "Welt am Sonntag".



Seit langem wird schon vor Gefahren an großen Flughäfen gewarnt. Die Behörden sehen ein hohes Maß an Entschlossenheit, den zivilen Luftverkehr anzugreifen.