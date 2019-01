Raketen steigen hinter der Oberbaumbrücke in Berlin auf.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Bei den Feiern zum Jahreswechsel haben vor allem die Berliner viel Feinstaub in der Luft verkraften müssen. Eine Stunde nach Mitternacht wurden an einer Station in Berlin-Friedrichshain 853 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das sagte Ute Dauert vom Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau.



Eine hohe Belastung wurde auch in Reutlingen (805 Mikrogramm) und in Leipzig (781 Mikrogramm) gemessen. Insgesamt sei die Luft bundesweit aber weniger belastet gewesen als in den letzten beiden Jahren.