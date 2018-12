Für Jörg Thiele und seine Mitarbeiter ist heute der turbulenteste Tag des Jahres. Thiele ist Betriebsleiter der Pyrotechnischen Fabrik GmbH in Kiel, kurz WECO - unter diesem Namen begegnet die Firma den Fans der Silvesterböllerei in Deutschland. Immer am 28. Dezember findet in Kiel der Werksverkauf statt. Schon um 4 Uhr morgens stünden sie Schlange in der Hoffnung auf ein Schnäppchen, sagt Thiele.



Es gibt Kartons für 30 und für 50 Euro. Sie sind so etwas wie eine Wundertüte: Darin stecken Raketen und Böller in verschiedenen Größen und Farbvarianten. Er staune selbst immer wieder, was an diesem Tag auf dem Firmengelände los sei, dem umsatzstärksten Tag im Jahr, sagt Thiele.