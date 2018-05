Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios Baden-Württemberg Quelle: ZDF

Ausgerufen ist das Verbot von der Politik: Ab Januar 2018 sollen neben Benzinern nur noch Euro-6-Diesel an schadstoffintensiven Tagen in die Stuttgarter Innenstadt einfahren dürfen. Der sogenannte Feinstaubalarm war bisher nur die Bitte an alle Autofahrer, freiwillig auf die Bahn oder das Fahrrad umzusteigen. Am 15. April endet die diesjährige Feinstaubalarm-Periode nun erstmal wieder - rein meteorologisch. Denn der wärmere Boden bedingt einen Auftrieb der Luft: Unwahrscheinlich, dass es den Sommer über zum gefürchteten Luft- und Schadstoff-Stau im Talkessel kommt. An 35 Tagen wurde der Feinstaub-Grenzwert in 2017 jetzt schon überschritten. Mehr ist in einem Jahr nicht erlaubt. Das aber ist noch lang.