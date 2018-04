Horst Seehofer hatte in den letzten Monaten angekündigt, dass die CSU dafür sorgen werde, die rechte Flanke zu schließen. Heute kann man sehen, wie er sich das vorstellt. Dass man die enttäuschten Wähler, die im September die AfD gewählt haben, mit markigen Sätzen zurückholt, ist allerdings ein Versuch aus der Mottenkiste der Politikstrategie. Ob das wirklich gegen die guten Zahlen der Populisten hilft? In Bayern hat die AfD derzeit rund zwölf Prozent der Stimmen in den Umfragen. Zuviel, als dass die CSU im Herbst locker ihre Mehrheit verteidigen könnte. Auch in Bayern, das sich lobt, die effektivste und konsequenteste Abschiebepolitik zu betreiben, das mit seiner extrem guten Haushaltslage protzt, das die besten Schüler und die erfolgreichste Wirtschaft haben will - auch in Bayern gibt es Unzufriedene. Unzufriedene mit der Politik der CSU, mit der Politik von Horst Seehofer.