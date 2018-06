Josef Tumbrinck: Auf dem Gelände ist die letzte Feldlerchenpopulation in einem weiten Umkreis von 20 bis 30 Kilometern und das Konzert soll mitten in der Brutzeit dieser mittlerweile in NRW gefährdeten und bedrohten Art stattfinden. Wir befinden uns schließlich in einem Ballungsraum und Feldlerchen brauchen, wie der Name schon sagt, ein offenes Feld. Zwar gibt es noch Freiflächen, aber nur noch in kleinen Bereichen und die sind teils durch intensive Landwirtschaft unattraktiv.