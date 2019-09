Auch Huffman selbst schrieb einen dreiseitigen Brief an das Gericht, in dem sie verdeutlicht, dass sie sich für ihre Rolle im Betrugsskandal zutiefst schäme. Aufgrund der Lernschwäche ihrer Tochter wollte sie ihr eine faire Chance auf einen Platz an einer Universität verschaffen. Mit ihrem Handeln habe Huffman jedoch das Gegenteil erreicht. Sie sehe ein, dass sie dadurch "die Studentengemeinschaft betrogen und ihre Tochter hintergangen habe". Die Schauspielerin zeigt Reue und bekannte sich bereits im Mai in allen Anklagepunkten für schuldig.