Die Angst von Juden in Deutschland werde immer größer, in der Öffentlichkeit etwa durch das Tragen einer Kippa erkennbar zu sein, fügte er hinzu. "Dieser Zustand ist inakzeptabel, das muss aufhören. "Klein sprach in dem Interview auch den "israelbezogenen Antisemitismus der Linken" an. "Einige in der Linken führen immer noch die Grundannahme fort, die Israel als 'Aggressor-Staat' für nahezu alle Probleme im Nahen Osten verantwortlich macht", sagte er. "Das hat nichts mehr mit ganz normaler, differenzierter Kritik an Handlungen der israelischen Regierung zu tun."