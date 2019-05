Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.

Quelle: dpa

Am Wochenende hatte der israelische Präsident Reuven Rivlin die Warnung als "Kapitulation vor dem Antisemitismus" kritisiert.



Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, sagte der "Bild"-Zeitung, die Verschleierung der jüdischen Identität könne nicht die Antwort auf das wachsende Phänomen des Antisemitismus in Deutschland sein. Stattdessen müsse mittels "Erziehung im weiteren Sinne und strikter Durchsetzung mit der vollen Kraft des Gesetzes die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Deutschland" gewährleistet werden. "Antisemitismus bedroht und zielt nicht nur auf Juden, sondern auch auf die Grundlagen der deutschen Demokratie", sagte Issacharoff.