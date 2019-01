Dass sich die Suche und das Zittern immer weiter in die Länge ziehen, hat bisher in Spanien praktisch nur unter Laien Kritik ausgelöst. "Was haben die da die ganze Zeit gemacht?", fragte zum Beispiel der Rentner Juanma in einer Madrider Kneipe in die Runde, die das Drama am Fernseher verfolgte. Auch Julens Vater José ("Viele Unterstützungstweets, aber wenige Mittel") und Totaláns Bürgermeister Miguel Escaño ("Es wird zu wenig gemacht und viel improvisiert") hatten in der Anfangsphase geschimpft.